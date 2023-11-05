في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. تيتوم يقود بوسطن للفوز على نتس ويصل إلى عشرة آلاف نقطة

سجل جيسون تيتوم 32 نقطة ليقود فريقه بوسطن سيلتيكس للفوز 124-114 على بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية في نيويورك.

وبذلك حافظ سيلتيكس على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم.

ولم يتقدم سيلتيكس بأكثر من 14 نقطة وبدا بطيئا في بعض الأحيان قبل أن يتحسن أداؤه ويحرز الفوز في خمس مباريات متتالية للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 الذي بدأه بتحقيق ستة انتصارات متتالية.

وسجل تيتوم 30 نقطة أو أكثر للمرة الرابعة هذا الموسم وأيضا بلغ سجله التهديفي الإجمالي عشر آلاف نقطة بعد تسجيله رمية ثلاثية في الربع الثاني.

وأصبح تيتوم أصغر لاعب سنا في تاريخ بوسطن يصل لحاجز عشرة آلاف نقطة إذ يبلغ عمره 25 عاما و246 يوما.

وسجل تيتوم عشر من 20 رمية وست من 15 رمية ثلاثية لسيلتيكس وسيطر على 11 كرة مرتدة. وأضاف زميله جايلين براون 23 نقطة بينما أحرز كريستابس بورزينجيس 22 نقطة للفريق الفائز.

وكان كام توماس أفضل مسجلي بروكلين برصيد 27 نقطة وأضاف كل من سبنسر دينويدي ومايكل بريدجس 19 نقطة لصاحب الأرض الذي خاض المباراة بدون لاعبه نيك كلاكستون المصاب في الكاحل بينما أراح لاعبه بن سيمونز لأول مرة.

وفي مباريات أخرى، فاز تشارلوت هورنتس على مضيفه إنديانا بيسرز 125-124، كما فاز أورلاند ماجيك في ملعبه على لوس انجليس ليكرز 120-101، وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه فينكس صنز 112-100.

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