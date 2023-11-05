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ألمانيا.. الشرطة تفاوض رجلاً يحتجز ابنته رهينة في مطار هامبورغ

11/5/2023 6:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الألمانية بمدينة هامبورغ، شمال البلاد، صباح اليوم الأحد، أنها تواصل التفاوض مع محتجز الرهينة في مطار هامبورغ.

وقالت ساندرا ليفجرون المتحدثة باسم الشرطة: "سنواصل التفاوض".

وكان رجل مسلح احتجز ابنته البالغة من العمر أربعة أعوام رهينة على مدرج المطار.

ويشتبه في أن خلفية الواقعة ترجع إلى نزاع على حضانة الطفلة، بحسب بيانات الشرطة.

وأعلن مطار هامبورغ في وقت مبكر من اليوم، استمرار تعليق رحلات الطيران به إلى أجل غير مسمى بسبب واقعة الاحتجاز في ساحة الطائرات بالمطار.

وتم إخلاء جميع الطائرات الموجودة على مدرج المطار على خلفية الواقعة، وكتبت شرطة هامبورغ على موقع موقع إكس (تويتر سابقا) في وقت سابق: "نخلي جميع الطائرات الموجودة في مطار هامبورغ والتي لا يزال بها أشخاص"، لافتة إلى أنه تم بالفعل إخلاء جميع صالات المطار.

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