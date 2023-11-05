FOREVERCARE.. مبادرة إماراتية لتوفير المستلزمات الطبية لمحتاجيها في أنحاء العالم

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مبادرة FOREVERCARE، التي تستهدف جمع وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمحتاجيها في كافة أنحاء العالم، وصولاً لمجتمعات صحية وآمنة، جاءت من معين

القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وعلى نهج رجل الإنسانية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسّخ الريادة الإنسانية لدولة الإمارات في مختلف ميادين العمل الإنساني.

وقال سموه في تدوينة على "إكس": "من مَعين القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وعلى نهج رجل الإنسانية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسّخ الريادة الإنسانية لدولة الإمارات في مختلف ميادين العمل الإنساني، واستكمالاً للجهود التي تقوم بها مبادرة WaterFalls العالمية، أطلقت وزارة اللامستحيل بالتعاون مع "إندكس القابضة" وهيئة الصحة بدبي مبادرة FOREVERCARE لتتواصل معها مسيرة الخير والعطاء من الإمارات للعالم أجمع، عبر جمع وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمحتاجيها في كافة أنحاء العالم، وصولاً لمجتمعات صحية وآمنة".

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