نجم ريال مدريد السابق مارسيلو: الفوز بكأس ليبرتادوريس أعظم من ألقاب دوري الأبطال

عبر المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو عن سعادته بالتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم مع نادي طفولته فلومينينسي البرازيلي الليلة الماضية ووصفه بأنه الانجاز الأكبر خلال مسيرته وأنه أيضا يتقدم على ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها مع ريال مدريد.

وتوج النادي البرازيلي بلقبه الأول في البطولة التي تعادل دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 في الوقت الإضافي.

وتوج مارسيلو (35 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال 16 عاما أمضاها في صفوف ريال مدريد إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني ست مرات وبكأس السوبر الإسبانية خمس مرات وبكأس العالم للأندية أربع مرات وبكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

وفي المجمل كان مارسيلو ضمن الفريق الفائز في 18 من 21 مباراة نهائية شارك فيها على مستوى الأندية.

وشارك مارسيلو في مباراة الأمس أساسيا من البداية قبل استبداله خلال الاستراحة بين الشوطين بعد عودته لنادي طفولته في فبراير شباط الماضي عقب فترة أمضاها في صفوف أولمبياكوس اليوناني بعد رحيله عن عملاق العاصمة الإسبانية.

وقال مارسيلو لشبكة إي.إس.بي.إن "ريال مدريد سيفهم هذا. هذا هو أهم لقب لي على مستوى الأندية لأن هذا هو النادي الذي ترعرعت فيه.

"لقد توجت بلقب مهم جدا مع النادي الأقرب إلى قلبي. النادي الذي منحني كافة الأدوات المطلوبة لإطلاق مسيرتي..

"هذه هي أكبر مكافأة. لا تقدر بثمن."

وبعد الفوز بكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا انضم مارسيلو إلى كوكبة متميزة تضم 15 لاعبا نجحوا في الفوز بالبطولتين من بينهم رونالدينيو ونيمار وخوليان ألفاريز.

وأضاف مارسيلو "أنا مدين لفلومينينسي. (الفوز بالبطولة) كان مقدرا ومكتوبا."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز