عبر «كوديز ويش» و«ماستر أوف ذا سيز» ..خيول جودلفين تضرب بقوة في ختام «بريدرز كب» بأمريكا

ضربت خيول جودلفين بقوة في اليوم الختامي من مهرجان الـ«بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «سانتا أنيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية مميزة، جاءت عبر «كوديز ويش»، الذي احتفظ بلقب «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي في آخر مشاركة له قبل الاعتزال، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب بيل موت، مسجلاً زمناً قدره 1.35.97 دقيقة، وبفارق أنف عن «ناشونال تريجرز» بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب بوب بافرت.

جواد استثنائي

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: «كوديز ويش» جواد استثنائي، وكان كذلك منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها تدريبه في فلوريدا، وطوال العام الذي قضاه مع بيل وهو في الثانية من عمره، ومنذ ذلك الحين لم يخيب آمالنا قط، إنه يتمتع بإرادة حقيقية للفوز.

وأضاف: «لقد قدم أداءً مفعماً بالشجاعة. يا لها من قيادة رائعة من قبل جونيور وإنجاز تدريبي رائع قام به بيل. إن الفوز بلقب بريدرز كب مرتين على التوالي هو إنجاز فريد، لم تقم الكثير من الخيول بذلك، وهو بالتأكيد من بين الأفضل».

اللحظات الحاسمة

وأضاف «ماستر أوف ذا سيز» الانتصار الثاني لفريق جودلفين باقتناصه لقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.32.45 دقيقة، وبفارق أنف عن «موج» لجودلفين أيضاً، بقيادة أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

تميز مطلق

وقال هيو أندرسون، مدير عام جودلفين في المملكة المتحدة ودبي: «بالنسبة لي، فإن مشاهدة اثنين من خيول جودلفين المتميزة وفرسانهما يتصارعان في نهاية سباق كهذا أمر مثير للغاية، ولا بد أن أشيد بسعيد بن سرور، و«موج»، المهرة الوحيدة في السباق، التي قدمت أداءً رائعاً».

وأضاف: «شارلي ووليام قاما بعمل رائع للغاية، لقد أعطانا شارلي كل الأسباب للتشاؤم بسبب البوابة، ومن المؤكد أن الخطة قد نجحت، لا يمكن أن يكون أكثر إثارة. شكراً جزيلاً للجميع في جودلفين».

الوجهة القادمة

وبدوره قال المدرب شارلي آبلبي: «قبل السباق، كانت لدينا توقعات عالية بشأن حظوظ «ماستر أوف ذا سيز»، وكنا ندرك تماماً أنه سيكون منافساً قوياً، عندما حصلنا على البوابة رقم 14، لم يكن الأمر محبطاً بقدر ما كان يمثل تحدياً بالنسبة للجواد، حيث كان مزدهراً بوجوده هنا».

وأضاف: «لقد خسر ثلاث مرات بفارق نصف رأس بالفئة الأولى، ومن خلال ذلك، ندرك أن الجواد يتمتع بقدرات هائلة، وكان يحتاج فقط إلى أن تلوح ثغرة أمامه وقد حصل عليها من بوابة خارجية، ووليام أحسن قيادته. أدركنا صعوبة التحدي، والتحدث عنه أسهل من التنفيذ، لكن وليام استلم الزمام الذي احتاجه الجواد، واستولى على الصدارة في اللحظة الحاسمة. هكذا هي الرياضة».

وواصل قائلاً: «والأهم من ذلك أنه أمر رائع بالنسبة لجودلفين. أردت حقاً أن تكون «موج» هي الفائزة، فهي أخت غير شقيقة لـ«مودرن جيمز»، إنها عائلة رائعة أدخلت فينا الكثير من البهجة. شهدنا قمة رياضية مهيبة لسباق الخيل، «ماستر أوف ذا سيز» سيذهب إلى دبي الآن، لكن لديه دعوة لمهرجان بيغاسوس، لذا قد نلقي نظرة على ذلك».

مجهود كبير

وبدوره قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «موج» قدمت عرضاً كبيراً وأنا سعيد بالطريقة التي ركضت بها. لقد قادها أوشين بشكل رائع، لقد بذل كل ما في وسعه، وقدمت المهرة مجهوداً كبيراً، إنها مهرة تتمتع بقدرات قتالية، والآن سنعيدها إلى دبي، وسننظر إلى سباق جبل حتا ودبي تيرف.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «إنسبايرال» بلقب «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، بينما حافظت «جوود نايت أوليف» على لقب «بريدرز كب فيلي آند مير سبرنت» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس إيراد أورتيز، وإشراف المدرب تشاد براون.

كما اقتنصت «آيدوماتيك» لـ«جودمونت» لقب «بريدرز كب ديستاف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس على المسار الرملي، بقيادة الفارس فلوران جيرو، وإشراف المدرب براد كوكس، في حين توج «أوجست رودان» بلقب «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

إثارة متواصلة

وحقق «وايت أباريو» لقب «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس إيراد أورتيز، وإشراف المدرب ريتشارد دوترو، بينما نال «نوبالس» لقب «بريدرز كب تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس جيراردو كوراليس، وإشراف المدرب لاري ريفيلي، وحافظ «إيليت باور» لـ«جودمونت» على لقب «بريدرز كب سبرنت» على المسار الرملي، بقيادة الفارس إيراد أورتيز، وإشراف المدرب ويليام موت.





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