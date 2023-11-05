ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي: علاقتي جيدة جدا مع رئيس مجلس إدارة توتنهام

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي‭‭‭ ‬‬‬المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لا يزال يرتبط بعلاقة جيدة مع رئيسه السابق دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام هوتسبير رغم استغناء النادي المنتمي لشمال لندن عن خدماته قبل ثلاث سنوات.

وتولى المدرب الأرجنتيني تدريب توتنهام في الفترة من 2014 إلى 2019 ونجح خلالها في مساعدة الفريق على التقدم إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري وقاده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وتحقيق المركز الثاني في البطولة الأوروبية الأولى للأندية. لكنه أقيل بعدها بستة أشهر.

وعين تشيلسي منافس توتنهام وجاره في العاصمة البريطانية يوكيتينو مدربا لفريقه في مايو

بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز 12.

وردا على سؤال بشأن علاقته مع ليفي قال بوكيتينو إنها "جيدة جدا بالفعل. نتعامل باحترام كبير وبعث لي برسالة نصية عندما تعاقدت مع النادي (تشيلسي)، متمنيا الأفضل لي وللجميع".

وأضاف "يجب أن نكون طبيعيين. عملنا معا لقرابة ست سنوات، كم عدد الأشياء التي حدثت في ست سنوات؟ أمورا جيدة وأمور لم تكن جيدة كثيرا.

"نحن مسؤولون عن علاقتنا. لا يمكننا الآن أن ننسى علاقتنا في فترة كانت مهمة كثيرا بالنسبة لمسيرتنا المهنية وبالنسبة للنادي".

وقال بوكيتينو إن ليفي يؤدي دورا "مدهشا" مع توتنهام.

وتعرض ليفي (61 عاما) لانتقادات في السابق إذ يحمله بعض مشجعي توتنهام مسؤولية عدم إحراز أي ألقاب منذ عام 2008.

وأضاف "انظر إلى توتنهام قبل 20 عاما والآن، كيف تغير وتطور وأعتقد أنك ستعترف بدوره".

وقال بوكيتينو الذي كان يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي توتنهام إنه "سيتقبل" أي طريقه يستقبله بها مشجعو توتنهام عندما يحل تشيلسي ضيفا عليه غدا الاثنين.

ويحتل تشيلسي المركز 12 في بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أول عشر جولات من الموسم وبفارق 14 نقطة عن توتنهام صاحب المركز الثاني.

وأضاف بوكيتينو "لم أقرر الرحيل عن توتنهام. افترقنا بسبب إقالتي..."

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