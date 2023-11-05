بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في زيارة غير معلنة للضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية خلال زيارة غير معلنة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، وفق ما أفاد مكتب الرئاسة الفلسطينية.
وهي أول زيارة لبلينكن إلى الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وتأتي بعد جولة مباحثات أجراها في إسرائيل والأردن وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.
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