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بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في زيارة غير معلنة للضفة الغربية

11/5/2023 6:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية خلال زيارة غير معلنة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، وفق ما أفاد مكتب الرئاسة الفلسطينية.

وهي أول زيارة لبلينكن إلى الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وتأتي بعد جولة مباحثات أجراها في إسرائيل والأردن وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

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