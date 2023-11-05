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بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة..منتخب الجودو يستعد لـطوكيو جراند سلام بمعسكر في أستراليا

11/5/2023 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوجه منتخب الجودو بعد غد“الثلاثاء” إلى أستراليا لإقامة معسكر إعداد حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة استعداداً لبطولة طوكيو "جراند سلام"، آخر البطولات الكبرى في 2023، على أن ينتقل المنتخب بعدها إلى جورجيا لإقامة معسكر إعداد آخر ضمن استعداداته لأولمبياد باريس 2024 .

ويضم منتخب الجودو لبطولة طوكيو "جراند سلام" 8 لاعبين ولاعبات هم بشيرات خوردي، وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، ونارمند بيان وزن تحت 66 كجم، وشفيلي جرام وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام وزن (تحت 100كجم)، ومعروف ماجو وزن فوق 100 كجم،

ويترأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

والتقى سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو لاعبي ولاعبات المنتخب على هامش بطولة أبو ظبي جراند سلام، موجهاً بضرورة التركيز خلال البطولات الكبرى المقبلة، لحصد المزيد من النقاط للتأهل الأولمبي، ومواصلة التواجد في الدورات الأولمبية بعد لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو في 2016، وطوكيو 2020.

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