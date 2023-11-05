ريزليانت ليدي الفاخرة تختار ضفاف دبي في رسوِّها الأول بالمنطقة

استقبل دبي هاربر، الواجهة البحرية الاستثنائية في دانة الدنيا، سفينة الرحلات الفاخرة "ريزليانت ليدي" التابعة لشركة "فيرجين فوياجز" في أول زيارة لها لمنطقة الخليج العربي. وستكون هذه السفينة واحدة من بين عدد كبير من سفن الرحلات البحرية التي ستحط رحالها في دبي هاربر خلال الموسم الحالي، حيث من المتوقع استقبال 300.000 سائح و49 سفينة قبل نهاية الموسم الحالي.

وتعد "ريزليانت ليدي" أحدث سفن أسطول "ليدي شيب" التابع لشركة "فيرجين فوياجز"، والتي تضم أيضاً سفينتي "سكارليت ليدي" و"فاليانت ليدي". وكانت هذه السفينة التي تكرم الإرث العريق لشركة "فيرجين" البريطانية قد أبحرت من مينائها الصيفي في مدينة أثينا اليونانية يوم 14 مايو 2023.

ويعكس استقبال "دبي هاربر" للسفينة الفاخرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الوجهة الاستثنائية لإعادة إحياء ارتباط الناس بالبحر والارتقاء بأساليب استكشاف أنماط الحياة البحرية.

وتتميز "ريزليانت ليدي" بتصميمها العصري الذي يحاكي تصاميم اليخوت الفاخرة، وهي أحدث السفن التابعة لعلامة "فيرجين فوياجز" العالمية الشهيرة التي أسسها رجل الأعمال ريتشارد برانسون، وكانت العلامة قد أطلقت رحلتين من أثينا، مدة كل منهما سبع ليالٍ، حول الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي، شملتا رحلتي "البحر الأدرياتيكي وجواهر اليونان" و"بريق الجزيرة اليونانية".

وقد صممت سفينة "ريزليانت ليدي"، والسفن الأخرى التي تحمل علامة "ليدي"، من قبل نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة والتصميم الإبداعي مثل "توم ديكسون" و"كونكريت أمستردام"، وتمتاز بتجاربها الفاخرة حيث يتولى عدد من أشهر الطهاة الحاصلين على تصنيف ميشلان إعداد المأكولات التي يتم تقديمها على متن السفن.



وفي سياق التزام شركة "فيرجين فوياجز" بتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين على متن رحلاتها البحرية، تقدم السفينة برنامجاً غنياً بالأنشطة الترفيهية والعروض الموسيقية الحيّة، إلى جانب مجموعة واسعة من خيارات الطعام ضمن 20 مطعماً ومنطقة مخصصة للاسترخاء والترفيه. كما توفر العديد من صفوف اللياقة البدنية الجماعية والمنتجعات الصحية، إلى جانب جناح حراري خاص.

وفي هذا السياق، قال ميشيل بنتوبو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "فيرجين فوياجز": "أردنا أن نتيح للمسافرين على متن سفينة'ريزليانت ليدي' في رحلتها من اليونان إلى أستراليا، الفرصة لزيارة واحدة من أجمل مدن العالم، عبر دبي هاربر. ونحن ممتنون لكرم الضيافة والترحيب الكبير الذي لاقيناه في هذه الواجهة البحرية الاستثنائية. لقد ابهرتنا محطة دبي هاربر بما تمتاز به من خدمات ومرافق حديثة أسهمت في تسهيل حركة الركاب والارتقاء بتجربتهم خلال زيارتهم القصيرة لهذه المدينة العصرية، ونحن نتطلع لزيارة دبي مرة أخرى في السنوات المقبلة ".

وقد عبر عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "شمال القابضة"، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر قائلاً: "يسرنا استقبال سفينة "ريزليانت ليدي" التابعة لشركة "فيرجين فوياجز" في دبي هاربر، تأكيداً على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية مستوحاة من ارتباطنا الوثيق بالبحر، وسنحرص على مواصلة تقديم مجموعة واسعة من خدمات الضيافة ومتاجر التجزئة والتجارب المميزة التي تثري تجربة زوّار مدينة دبي على جميع المستويات".



ويواصل دبي هاربر لعب دور رئيسي في إعادة إحياء ارتباط مدينة دبي بالبحر، في سياق خطط المدينة واستراتيجياتها الأشمل لتطوير السياحة البحرية والساحلية، مستفيداً بذلك من مكانته كمركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة. وقد صُمم مبنيا المسافرين في دبي هاربر بطريقة عصرية عالية الكفاءة حيث يمكن لكل منهما التعامل مع أكثر من 3250 راكب في الساعة، ليسجلا نمواً غير مسبوق خلال العامين الماضيين.

