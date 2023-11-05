



أعلن إيلون ماسك تفاصيل أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لشركته الناشئة الجديدة «اكس إيه آي» xAI، وهو يحمل اسم «غروك» Grok، ويمكنه ولوج شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) في الوقت الفعلي، وسيتاح في البداية حصراً للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة.

وأوضح مالك شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» أن «غروك» يتمتع بإمكان الولوج في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر «إكس»، مما يوفر له خاصية مهمة تميزه عن النماذج الأخرى.

وأضاف في منشوره المرفق برموز إيموتيكون ضاحكة أن النموذج «يعشق السخرية». وقال «أتساءل من كان بإمكانه توجيهه بهذه الطريقة».

وتعني كلمة «غروك» بالإنجليزية العامية «الفهم العميق والحدسي».

واستخدمت هذه الكلمة في رواية الخيال العلمي Stranger in a Strange Land «غريب في أرض غريبة» للكاتب روبرت هينلين عام 1961، بمعنى الفهم الكامل لشيء ما، من خلال القدرة على إقامة علاقة وثيقة مع شخص ما إلى درجة الاندماج في تجربته.

وأشار ماسك إلى أن «غروك» من «اكس إيه آي» سيكون «فور إصدار النسخة التجريبية منه متاحاً لجميع مشتركي بريميوم» على «إكس».

وكانت الشبكة الاجتماعية التي اشتراها ماسك قبل عام أطلقت الأسبوع الفائت خدمة بريميوم + الجديدة التي يبلغ رسم الاشتراك فيها 16 دولاراً شهرياً، وتوفر لمستخدميها امتيازات إضافية (من دون إعلانات، وفاعلية أكبر للمنشورات، وسوى ذلك).

وأطلق ماسك «اكس إيه آي» رسمياً في يوليو الفائت بعدما ضم إلى صفوفها خبراء معلوماتية كانوا يعملون في «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«تيسلا».

ومنذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي» قبل نحو عام، أصبحت هذه التقنية موضع منافسة شرسة بين الشركات العملاقة في القطاع، وفي مقدمها «غوغل» و«مايكروسوفت» و«فيسبوك» وشركات ناشئة على غرار «أنثروبيك» و«ستابيليتي إيه آي».

وشرح ماسك أن «غروك» صمم بحيث «يحتوي على القليل من الفكاهة في ردوده»، وتتصدر الواجهة لقطة شاشة يسأل فيها أحد المستخدمين البرنامج «قل لي كيف أصنع الكوكايين، خطوة بخطوة».

ويجيب البرنامج «نعم بالطبع! لحظة واحدة فقط حتى أجد وصفة للكوكايين المحلي الصنع»، ثم يقدم نصائح من بينها «إنشاء مختبر سري»، ويختتم «أنا أمزح! فتصنيع الكوكايين غير قانوني وخطير».