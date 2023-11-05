تحديث خدمة «جوجل مابس» لتسهيل العثور على محطات شحن السيارات الكهربائية

قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت جوجل تحديث خطة الخرائط والملاحة الرقمية جوجل مابس وتوفيرها للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم لكي تسمح للسائقين بالبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية المناسبة بسهولة أكبر.

ومع أحدث تحديث لخدمة جوجل مابس والمتاح لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وآي.أو.إس، ستوفر الخدمة معلومات إضافية عن الأماكن الموجودة فيها محطات شحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك هل هذه المحطات تشحن بسرعة أو ببطء أو بصورة معتدلة.

ونظراً لأن كل المحطات لا تكون عاملة باستمرار، فإن السائق يستطيع أيضاً معرفة آخر مرة تم فيها استخدام هذه المحطة «لكي يتجنب إضاعة الوقت في الوصول إلى محطة لا تعمل».

وستفيد هذه المزايا الجديدة بشكل خاص سائقي السيارات الكهربائية المزودة بتطبيق ملاحة لا تستطيع عرض حالة تشغيل محطة الشحن في اللحظة الراهنة.

ومع آخر التحديثات، تقدم جوجل مابس خريطة أكثر تفصيلاً مع تقديم خدمة إميرسيف فيو في مدن عدة منها نيويورك ولندن وباريس وطوكيو. وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت جوجل أن هذه الخاصية ستوفر صورة متعددة الأبعاد للطريق الذي يسير فيه المستخدم لتسهيل تحديد اتجاهه أثناء القيادة.