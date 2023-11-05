الخارجية الفلسطينية تدين.. وزير إسرائيلي يدعو لضرب غزة بـ قنبلة نووية

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد بعد تصريح له أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر على قطاع غزة.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وباشرت مؤخرا عملية برية في القطاع الخاضع لحصار مطبق.

وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، رد إلياهو "هذا أحد الخيارات".

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد،

التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها وزير التراث

الإسرائيلي أميخاي

إلياهو ، أحد شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بـ"قنبلة نووية" وإبادتها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، هذه التصريحات "إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديداً المذابح التي ترتكب يومياً ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين".

وقالت إن "دعوات الوزير الفاشي الياهو، امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الخارجية أن "هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما".