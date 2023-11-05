سيلفستر ستالون يكشف سراً جديداً عن فيلم (روكي)

MENAFN - Khaberni) خبرني - عاد نجم أفلام الأكشن الأمريكي سيلفستر ستالون بالذاكرة إلى فيلمه "روكي"، الذي كان مصدر شهرته، وكشف عن سر جديد وراء نجاح الفيلم لم يكشفه سابقاً أمام الإعلام.

وذكر أن السيناريو الأصلي للفيلم كان مختلف تماماً عمّا ظهر على الشاشة، ولجأ إلى إعادة كتابة السيناريو بناء على أخذه بنصيحة صديقه، وفقاً لما ذكره

خلال الفيلم الوثائقي Sly (ماكر)، الذي أعدّته شبكة نتفليكس عن حياة سيلفستر ستالون.

تغيير الشخصية من مجرم إلى البطل

وأشار ستالون إلى كيفية تصوّره لمشروع الفيلم عند قراءة السيناريو الأول، حيث تم تصوير روكي على أنه شخصية "بلطجية"، مستوحاة من فيلم الجريمة للمخرج مارتن سكورسيزي، "شوارع الأشرار" الصادر عام 1973.



لكن وجهة نظر ستالون تغيّرت بعدما قرأ أحد الأصدقاء المقربين منه للسيناريو، واعتقد أن الملاكم كان قاسياً للغاية، بحيث سينفر منه الجمهور، وسيؤدي إلى فشل كبير للفيلم.



وبناء لذلك، أخذ ستالون الأمر على محمل الجد، وراح يبحث عمّا يمكن فعله لتخفيف حدّة طباع الشخصية، فتم ابتكار حبيبة له، وتغيير أسلوب حياة الشخصية الرئيسية على الورق، وهو ما لاقى إعجاب كل من اطلع على النص قبل بدء التصوير.

نجاح ضخم وسلسلة أفلام على مر السنوات

ألقت مجلة "ديدلاين"

الضوء على النجاح الكبير لفيلم "روكي" الذي عرض عام 1976، مشيرة إلى أنه حقق أكثر من 117 مليون دولار في شباك التذاكر، وهو ما اعتبرته رقماً ضخم جداً في ذلك الوقت.

وبعد نجاح "روكي"، انطلقت سلسلة أفلام تتناول سيرة حياة ملاكم "خيالي" يُدعى روكي بالبوا، حيث تم إنتاج 6 أفلام تلت نجاح الأول، وهي "روكي 2" (1979)، "روكي 3" (1982)، "روكي 4" (1985)، "روكي 5" (1990)، وبعد توقف طويل صدر "روكي بالبوا" (2006)، تلاه "كريد" في (2015)، و"كريد 2" في (2018)..

جزء غير مرتبط بروكي.. واثنان وهميان

ولكن في 3 (آذار) 2023 صدر جزء ثالث من سلسلة أفلام "كريد"، خلت هذه المرة من أي تواجد لستالون، لذلك لا يمكن اعتبارها جزءاً متابعاً لسلسلة الأفلام، مع العلم أن الباحث عبر يوتيوب يجد فيديوهات لجزأين جديدين "روكي 7" و"روكي 8"، لكنهما ليسا إلا آمال الجمهور المرتبط بالشخصية، ولا يتضمنان إلا مقاطع من الأجزاء السابقة.

ضربة قاتلة خلال التصوير

وخلال الفيلم الوثائقي، كشف ستالون أنه تعرّض خلال تصوير الجزء الرابع عام 1985، إلى ضربة مؤذية جداً، من زميله النجم السويدي العملاق دولف لوندغرين، اضطرته إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج، لأنها كانت "شبه قاضية".

وإذ قال: "دولف لوندغرين سحقني".. أشار إلى أنه بعد الانتهاء من تصوير المشهد، شعر بأنّ أمراً ما غير طبيعي يجري في صدره، مع ألم رهيب جداً، فجرى نقله إلى المستشفى ليبتين أن عضلات القلب بدأت بالتورم نتيجة تعرض الصدر إلى ضربات متوالي.

وفي المستشفى ساءت الأمور أكثر، وارتفع ضغط دم ستالون إلى 260، ما يعني أن الوضع كان خطيراً للغاية.