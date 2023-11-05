بوكا الأكثر هزيمة في تاريخ نهائي ليبرتادوريس

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يتمكن بوكا جونيورز الأرجنتيني من تحقيق حلم التتويج بكأس ليبرتادوريس للمرة السابعة في النهائي الـ12 الذي يخوضه وسقط أمام فلومينيزي البرازيلي 2-1 ليخسر نهائي البطولة القارية للمرة السادسة في مشواره منها ثلاث مرات متتالية منذ آخر لقب أحرزه عام 2007.

وسبق وتوج بوكا بكأس ليبرتادوريس ست مرات أعوام 1977 و1978 و2000 و2001 و2003 و2007، ولكنه خسر النهائي ست مرات أيضاً ليصبح الفريق الأكثر هزيمة في تاريخ نهائي البطولة.

في المقابل، هناك فرق مثل أوليمبيا الباراغوياني الذي حصد اللقب ثلاث مرات وخسر النهائي في أربع وأمريكا دي كالي الكولومبي الذي لعب النهائي أربع مرات ولم يتمكن من الفوز باللقب في أي من هذه المرات.

وفيما يلي استعراض لتاريخ بوكا جونيورز مع نهائي ليبرتادوريس:

نهائي 1963

كان النهائي بين بوكا وسانتوس البرازيلي وأقيمت مباراة الذهاب في البرازيل وانتهت بفوز صاحب الأرض 3-2.

وفي الإياب بالأرجنتين، فاز سانتوس أيضاً 1-2 ليتوج باللقب.

نهائي 1977

واجه بوكا فريق كروزيرو البرازيلي في النهائي وحسم مباراة الذهاب على أرضه لصالحه 1-0 قبل أن يفوز كروزيرو في البرازيل 1-0 إياباً ويحسم الفريق الأرجنتيني اللقب بركلات الترجيح 5-4.

نهائي 1978

كان هذا النهائي أمام بوكا وديبورتيفو كالي الكولومبي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ثم فاز بوكا إياباً على أرضه برباعية بيضاء ليرفع الكأس للمرة الثانية.

نهائي 1979

جمع النهائي بوكا مع أوليمبيا الباراغوياني الذي فاز على أرضه ذهاباً 2-0 ثم انتهى لقاء الإياب في الأرجنتين بالتعادل السلبي ليفوز الفريق الباراغوياني باللقب ويحل بوكا وصيفاً.

نهائي 2000

واجه بوكا في هذا النهائي بالميراس البرازيلي وأقيمت مباراة الذهاب في الأرجنتين وانتهت بالتعادل 2-2.

وانتهى الإياب بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها بوكا 2-4 ليتوج بطلاً للمرة الثالثة.

نهائي 2001

التقى بوكا مع كروز أزول المكسيكي هذه المرة وفاز الفريق الأرجنتيني ذهاباً بهدف دون رد في المكسيك.

وفي مباراة العودة بالأرجنتين فاز كروز أزول بهدف نظيف أيضاً وتوج لاحقاً بوكا باللقب الرابع بفضل ركلات الترجيح 3-1.

نهائي 2003

في هذا النهائي واجه بوكا جونيورز سانتوس البرازيلي وأقيمت مباراة الذهاب في الأرجنتين وفاز بها صاحب الأرض 2-0 قبل أن يحسم لقاء العودة لصالحه أيضاً 1-3 ويتوج باللقب للمرة الخامسة.

نهائي 2004

فاز أونسي كالداس الكولومبي بلقب هذه النسخة بعدما تعادل مع بوكا في الأرجنتين سلبياً في الذهاب وانتهى لقاء الإياب بالتعادل 1-1 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الكولومبي 2-0.

نهائي 2007

تواجه بوكا وقتها مع غريميو البرازيلي وفاز في الأرجنتين ذهاباً 3-0 قبل أن يحسم الإياب لصالحه في البرازيل 0-2 ويتوج باللقب السادس في مشواره والأخير له حتى الآن.

نهائي 2012

تعادل بوكا جونيورز مع بالميراس البرازيلي 1-1 ذهاباً في الأرجنتين وفي الإياب فاز بالميراس 2-0 ليتوج باللقب.

نهائي 2018





التقى بوكا لأول مرة بغريمه التقليدي ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس وتعادل الفريقان ذهاباً 2-2 وفي الإياب فاز ريفر 3-1 وتوج باللقب.

نهائي 2023

خسر بوكا نهائي هذا العام الذي أقيم من مباراة واحدة استضافها ملعب "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو، أمام فلومينينزي البرازيلي 1-2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.