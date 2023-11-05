بوكا الأكثر هزيمة في تاريخ نهائي ليبرتادوريس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لم يتمكن بوكا جونيورز الأرجنتيني من تحقيق حلم التتويج بكأس ليبرتادوريس للمرة السابعة في النهائي الـ12 الذي يخوضه وسقط أمام فلومينيزي البرازيلي 2-1 ليخسر نهائي البطولة القارية للمرة السادسة في مشواره منها ثلاث مرات متتالية منذ آخر لقب أحرزه عام 2007.
وسبق وتوج بوكا بكأس ليبرتادوريس ست مرات أعوام 1977 و1978 و2000 و2001 و2003 و2007، ولكنه خسر النهائي ست مرات أيضاً ليصبح الفريق الأكثر هزيمة في تاريخ نهائي البطولة.
في المقابل، هناك فرق مثل أوليمبيا الباراغوياني الذي حصد اللقب ثلاث مرات وخسر النهائي في أربع وأمريكا دي كالي الكولومبي الذي لعب النهائي أربع مرات ولم يتمكن من الفوز باللقب في أي من هذه المرات.
وفيما يلي استعراض لتاريخ بوكا جونيورز مع نهائي ليبرتادوريس:
نهائي 1963
كان النهائي بين بوكا وسانتوس البرازيلي وأقيمت مباراة الذهاب في البرازيل وانتهت بفوز صاحب الأرض 3-2.
وفي الإياب بالأرجنتين، فاز سانتوس أيضاً 1-2 ليتوج باللقب.
نهائي 1977
واجه بوكا فريق كروزيرو البرازيلي في النهائي وحسم مباراة الذهاب على أرضه لصالحه 1-0 قبل أن يفوز كروزيرو في البرازيل 1-0 إياباً ويحسم الفريق الأرجنتيني اللقب بركلات الترجيح 5-4.
نهائي 1978
كان هذا النهائي أمام بوكا وديبورتيفو كالي الكولومبي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ثم فاز بوكا إياباً على أرضه برباعية بيضاء ليرفع الكأس للمرة الثانية.
نهائي 1979
جمع النهائي بوكا مع أوليمبيا الباراغوياني الذي فاز على أرضه ذهاباً 2-0 ثم انتهى لقاء الإياب في الأرجنتين بالتعادل السلبي ليفوز الفريق الباراغوياني باللقب ويحل بوكا وصيفاً.
نهائي 2000
واجه بوكا في هذا النهائي بالميراس البرازيلي وأقيمت مباراة الذهاب في الأرجنتين وانتهت بالتعادل 2-2.
وانتهى الإياب بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها بوكا 2-4 ليتوج بطلاً للمرة الثالثة.
نهائي 2001
التقى بوكا مع كروز أزول المكسيكي هذه المرة وفاز الفريق الأرجنتيني ذهاباً بهدف دون رد في المكسيك.
وفي مباراة العودة بالأرجنتين فاز كروز أزول بهدف نظيف أيضاً وتوج لاحقاً بوكا باللقب الرابع بفضل ركلات الترجيح 3-1.
نهائي 2003
في هذا النهائي واجه بوكا جونيورز سانتوس البرازيلي وأقيمت مباراة الذهاب في الأرجنتين وفاز بها صاحب الأرض 2-0 قبل أن يحسم لقاء العودة لصالحه أيضاً 1-3 ويتوج باللقب للمرة الخامسة.
نهائي 2004
فاز أونسي كالداس الكولومبي بلقب هذه النسخة بعدما تعادل مع بوكا في الأرجنتين سلبياً في الذهاب وانتهى لقاء الإياب بالتعادل 1-1 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها الفريق الكولومبي 2-0.
نهائي 2007
تواجه بوكا وقتها مع غريميو البرازيلي وفاز في الأرجنتين ذهاباً 3-0 قبل أن يحسم الإياب لصالحه في البرازيل 0-2 ويتوج باللقب السادس في مشواره والأخير له حتى الآن.
نهائي 2012
تعادل بوكا جونيورز مع بالميراس البرازيلي 1-1 ذهاباً في الأرجنتين وفي الإياب فاز بالميراس 2-0 ليتوج باللقب.
نهائي 2018
التقى بوكا لأول مرة بغريمه التقليدي ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس وتعادل الفريقان ذهاباً 2-2 وفي الإياب فاز ريفر 3-1 وتوج باللقب.
نهائي 2023
خسر بوكا نهائي هذا العام الذي أقيم من مباراة واحدة استضافها ملعب "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو، أمام فلومينينزي البرازيلي 1-2 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
MENAFN05112023000151011027ID1107374282