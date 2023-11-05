(كالكاليست) تكشف عن خسائر فادحة سيتكبدها الاحتلال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأحد، عن أرقام أولية لوزارة مالية الاحتلال بأن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل
في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.
وشنت كتائب القسام من غزة هجوم هو الأكبر في تاريخ إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة.
وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.
وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال
على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
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