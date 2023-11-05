Sunday, 05 November 2023 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(كالكاليست) تكشف عن خسائر فادحة سيتكبدها الاحتلال

11/5/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأحد، عن أرقام أولية لوزارة مالية الاحتلال بأن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل
في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وشنت كتائب القسام من غزة هجوم هو الأكبر في تاريخ إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة.

وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال
على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

MENAFN05112023000151011027ID1107374281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث