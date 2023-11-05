(كالكاليست) تكشف عن خسائر فادحة سيتكبدها الاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأحد، عن أرقام أولية لوزارة مالية الاحتلال بأن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيلفي قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وشنت كتائب القسام من غزة هجوم هو الأكبر في تاريخ إسرائيل يوم 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة.

وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال

على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.