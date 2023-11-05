الرباط الصليبي يؤجل معارك مؤسس فيسبوك

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مارك زوكربيرج، الجمعة، أن رباطه الصليبي الأمامي تمزق وأنه خضع لعملية جراحية لاستبداله، ما سيضطره إلى تأجيل معركة MMA التنافسية التي كان يخطط لها في أوائل العام المقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" عن الجراحة في منشور على "إنستغرام"، أرفقه بصورة له ممدداً على سرير المستشفى مع ضمادات في ساقه، معلقاً: "تمزق رباطي الصليبي الأمامي وخرجت للتو من جراحة استبداله. ممتن للأطباء والفريق الذي يعتني بي"، مشيراً إلى أنه كان يتدرب استعداداً لمعركة MMA التنافسية التي تم تأجيلها الآن.

وأضاف زوكربيرغ: "ما زلت أتطلع إلى القيام بذلك بعد أن أتعافى، شكراً للجميع على الحب والدعم".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ملياردير فيسبوك لقب "زوك الممزِّق" في وقت سابق من هذا العام، بفضل التدريب والمنافسة في مباريات الجوجيتسو ونشر صور لنفسه يبدو ممزقاً تماماً.

ومن غير الواضح ما هي معركة MMA التنافسية التي خطط لها زوكربيرج في أوائل العام المقبل، ولكن يبدو من غير المحتمل أن تكون مباراة القفص المحتملة التي تم الترويج لها كثيراً بينه وبين إيلون ماسك.

على الرغم من بعض التراجع حول القتال في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه لم يحدث أبداً، حيث يشير كلا المليارديرين بإصبع الاتهام إلى الآخر، فاتهم زوكربيرج ماسك بعدم الجدية في جدولة معركة حقيقية.



وفي حلقة من بودكاست "جو روغان" التي تم بثها الثلاثاء الماضي، قال ماسك إنه لا يزال على استعداد لمحاربة زوكربيرج "في أي وقت وفي أي مكان".