خمسة شهداء برصاص الاحتلال بينهم طفل في القدس والخليل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استشهد، اليوم الأحد، خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.

ففي القدس، استشهد 4 مواطنين، وهم: الطفل رامي عز موسى عودة (17 عاما)، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية جنوبًا قبل ايام، ونبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما) بإطلاق قذيفة "انيرجا" باتجاهه بعد هدم جرافة الاحتلال أجزاء من المنزل المحاصر الذي كان بداخله، والشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما) متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقًا.

ومن الخليل، استشهد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاصة في البطن، خلال مواجهات اندلعت في بلدة نوبا شمالا.

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 152 شهيدا.







