“كتائب القسام” تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خانيونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة“حماس” الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان صحافي مقتضب على منصة“تلغرام”:“كتائب القسام تدمر آليتين صهيونيتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس بقذائف الياسين 105”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن“مسلحين فلسطينيين استهدفوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود في وقت مبكر من صباح الأحد”، حسب ما ذكرت صحيفة جورزاليم بوست العبرية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن“الجيش الإسرائيلي رد على مصدر الهجوم”، دون مزيد من التفاصيل.







