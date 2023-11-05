“كتائب القسام” تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة“حماس” الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان صحافي مقتضب على منصة“تلغرام”:“كتائب القسام تدمر آليتين صهيونيتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس بقذائف الياسين 105”.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن“مسلحين فلسطينيين استهدفوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود في وقت مبكر من صباح الأحد”، حسب ما ذكرت صحيفة جورزاليم بوست العبرية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن“الجيش الإسرائيلي رد على مصدر الهجوم”، دون مزيد من التفاصيل.
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