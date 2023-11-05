عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وادوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى.



