عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وادوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى.
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