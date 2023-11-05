مستوطنون يقتلعون مئات الأشجار ويسرقونها في قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- تفاجأ مزارعون في بلدة قصرة جنوب نابلس، صباح اليوم الأحد، باقتلاع مستعمرين مئات أشجار الزيتون من أراضيهم وسرقتها.
وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة للوكالة الرسمية، بأن المزارعين وصلوا إلى الأراضي المحاذية لمستوطنة "مجدوليم" شمال البلدة بعدما حصلوا على تنسيق لمدة يومين لقطف الزيتون، وتفاجأوا باقتلاع المستعمرين أكثر من 700 شجرة زيتون معمرة وسرقتها.
وأشار إلى أن تلك الأشجار كانت مزروعة بمساحة أراضٍ تقدر بـ300 دونم، وتمكن المواطنون من حراثتها خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الاقتلاع جرى قبل أسبوع من اليوم، وأن المستعمرين سرقوا الأشجار وزرعوها في مناطق قريبة في مستعمرة "ايش كودش"، كما شق المستعمرون طريقا من داخل تلك الأراضي باتجاه المستعمرة.
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