مستوطنون يقتلعون مئات الأشجار ويسرقونها في قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- تفاجأ مزارعون في بلدة قصرة جنوب نابلس، صباح اليوم الأحد، باقتلاع مستعمرين مئات أشجار الزيتون من أراضيهم وسرقتها.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة للوكالة الرسمية، بأن المزارعين وصلوا إلى الأراضي المحاذية لمستوطنة "مجدوليم" شمال البلدة بعدما حصلوا على تنسيق لمدة يومين لقطف الزيتون، وتفاجأوا باقتلاع المستعمرين أكثر من 700 شجرة زيتون معمرة وسرقتها.

وأشار إلى أن تلك الأشجار كانت مزروعة بمساحة أراضٍ تقدر بـ300 دونم، وتمكن المواطنون من حراثتها خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الاقتلاع جرى قبل أسبوع من اليوم، وأن المستعمرين سرقوا الأشجار وزرعوها في مناطق قريبة في مستعمرة "ايش كودش"، كما شق المستعمرون طريقا من داخل تلك الأراضي باتجاه المستعمرة.