بلينكن يصل رام الله ويجتمع بالرئيس عباس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى رام الله، للاجتماع مع الرئيس، محمود عباس، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــ30 على التوالي.

وقالت قناة "الحرة"، إن "بلينكن بدأ اجتماعه مع عباس في رام الله بالضفة الغربية"، دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.

وهذه هي الجولة الثانية لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، وتشمل الرحلة أيضا زيارة إلى تركيا.

واجتمع بلينكن، السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزراء خارجية عرب، والذين حثوا واشنطن على "إقناع إسرائيل بالوافقة على وقف إطلاق النار".

لكن بلينكن رفض الفكرة، قائلا إن هذا "لن يؤدي إلا إلى السماح لحركة حماس بإعادة تجميع صفوفها وتكرار الهجوم على إسرائيل"، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

واقترحت واشنطن هدنة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومغادرة قطاع غزة المكتظ بالسكان. ورفض رئيس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذلك، عندما التقى مع بلينكن، الجمعة، في تل أبيب.



