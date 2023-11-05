اللجنة الدولية: ما نراه في غزة لم نشهده منذ تواجدنا الدائم في العام 1967

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد،إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويزداد الوضع سوءا كل لحظة، مؤكدة:" ما نراه في غزة لم نشهده منذ تواجدنا الدائم في العام 1967".

وأضافت اللجنة أن المدنيين في قطاع غزة يتحملون التكلفة الإنسانية الباهظة خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى تدمير البنى التحتية للمياه والمياه العادمة. حيث خرج معظمها عن الخدمة مما ينبئ بكارثة بيئية.

وقالت:" الحصول على نقطة ماء نظيفة للشرب أو رغيف خبز في غزة رحلة محفوفة بالمخاطر وتستمر لساعات"، موضحة أن نصف سكان قطاع غزة نزحوا للجنوب في ظل غياب المقومات الأساسية للحياة.

وتابعت:“تشتت شمل العائلات والأمهات توزع أبناءها على مراكز النزوح لتزيد من فرصة نجاتهم”.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن مستشفيات غزة على حافة الإنهيار التام،“أطباء منهكون وشح في المستلزمات الطبية والوقود”.



