اللجنة الدولية: ما نراه في غزة لم نشهده منذ تواجدنا الدائم في العام 1967

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد،
إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويزداد الوضع سوءا كل لحظة، مؤكدة:" ما نراه في غزة لم نشهده منذ تواجدنا الدائم في العام 1967".
وأضافت اللجنة أن المدنيين في قطاع غزة يتحملون التكلفة الإنسانية الباهظة خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى تدمير البنى التحتية للمياه والمياه العادمة. حيث خرج معظمها عن الخدمة مما ينبئ بكارثة بيئية.
وقالت:" الحصول على نقطة ماء نظيفة للشرب أو رغيف خبز في غزة رحلة محفوفة بالمخاطر وتستمر لساعات"، موضحة أن نصف سكان قطاع غزة نزحوا للجنوب في ظل غياب المقومات الأساسية للحياة.
وتابعت:“تشتت شمل العائلات والأمهات توزع أبناءها على مراكز النزوح لتزيد من فرصة نجاتهم”.
وأشارت اللجنة الدولية إلى أن مستشفيات غزة على حافة الإنهيار التام،“أطباء منهكون وشح في المستلزمات الطبية والوقود”.
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