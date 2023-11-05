BBC تواجه مجددا نقد مراسليها لانحيازها بتغطية الحرب على غزة

MENAFN - Amman Net) أعاد بريد إلكتروني مسرب من مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى إدارة المؤسسة، يشكو فيه انحياز التغطية في حرب غزة، عدم حياد السياسة التحريرية لدى الشبكة لصالح الإسرائيليين إلى الواجهة.

وجاء في الإيميل المنشور على منصة "إكس"، والمنسوب للمراسل رامي رحيم المقيم في بيروت "يبدو أن بي بي سي تخفي الكثير من المعلومات المهمة وذات الصلة، بما في ذلك الأدلة الشاملة وآراء الخبراء والسياق التاريخي، عن الجمهور".

وكانت أعلنت بي بي سي في 15 تشرين أول/أكتوبر أنها تحقق مع 6 من صحفييها العرب، إثر إشادتهم على منصة "إكس" بعملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قد كشفت صحيفة "ذا تايمز" أن حالة من التذمر تسود موظفي هيئة الإذاعة البريطانية؛ بسبب التغطية المنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب المذابح والمجازر التي تجري في غزة.

وتواجه "بي بي سي" اتهامات بالتساهل الشديد في تبني الرواية الإسرائيلية، وتجريد المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم، واعتبارها حياة الإسرائيليين أهم من حياة الفلسطينيين.

وأشار مصدر مطلع إلى أن المزاج السائد لدى الكثير من الناس هو أن "بي بي سي" لا تقدم التغطية المناسبة، مضيفا أنه على إثر ذلك "كان الموظفون يبكون في المراحيض، في حين أن الموظفين المستقلين يضحون بأجورهم من خلال عدم الحضور إلى العمل بسبب التوتر السائد، حيث يشعر الكثير منهم بالانزعاج الشديد".

وقال ديس فريدمان، مدير مركز أبحاث الإعلام في كلية غولدسميث، في وقت سابق: إن موظفين وجهوا رسالة إلى المدير العام، تفيد بأن المؤسسة تتعامل مع حياة الإسرائيليين على اعتبارها أفضل من حياة الفلسطينيين".

وأضاف فريدمان أنه في كثير من الأحيان، نرى عناوين الصحف، بما في ذلك في بي بي سي أن الفلسطينيين "يموتون" في القصف المستمر، بينما الإسرائيليون "يُذبحون"، أو نقرأ عن "فظائع ترتكبها حماس" في مقابل "معاناة بغزة"، كما لو أن الأخيرة لا تمثّل فظاعة غير مسبوقة".

وأشار إلى تخوفه من تعرض "بي بي سي" لمزيد من الضغوط لأجل "تأطير الحرب على الفلسطينيين من منظور مؤيد لإسرائيل" على حد قوله، ولفت إلى لقاء جمع تيم ديفي، المدير العام لـبي بي سي، بأعضاء حزب المحافظين في البرلمان منذ بداية الحرب، كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

وشدد فريدمان على ضرورة تحوّل النقاش الحالي من كيفية وصف "حماس" إلى ما قد يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية، خاصة في إطار الغزو البري لغزة.

وتطرّقت ديبورا تورنيس، مديرة الأخبار في "بي بي سي"، لمجمل هذه الانتقادات في مقالة اعتبرت فيه أن "هذه الحرب هي من الأحداث الأكثر تعقيداً واستقطاباً التي غطيناها في تاريخنا".

ولفتت تورنيس إلى أن "بي بي سي واجهت انتقادات وشكاوى بأننا منحازون لإسرائيل وضدها، ولصالح الفلسطينيين وضدهم".

وفي وقت سابق، قال رامي رحيم في رسالة تمت مشاركتها على نطاق واسع مع الموظفين الدوليين في "بي بي سي"، إنه يتم استخدام كلمات مثل "مجزرة"، و"مذبحة"، بشكل بارز في الإشارة إلى تصرفات حماس، ولكن لا تستخدم هذه العبارات للإشارة إلى عدوان الاحتلال في غزة، وارتكاب فظائع هناك.

وأكد رحيم أن صحفيي "بي بي سي" كانوا يتساهلون في كثير من الأحيان مع المسؤولين الإسرائيليين في المقابلات، ويمنحونهم "وقت بث مريح" لتبرير تصرفاتهم، كما لفت إلى أنه تم تجنب ذكر العبارات غير الإنسانية من المسؤولين الإسرائيليين الذين وصفوا المدنيين الفلسطينيين بأنهم "حيوانات"، في إشارة إلى تصريح وزير الحرب، يوآف غالانت، كما نشرت ذا تايمز في تقريرها.

وتراجعت بي بي سي عن وصف المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين بـ"داعمي حماس"، وسط انتقادات لسياستها الإعلامية.