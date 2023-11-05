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بعد تصريحاته عن استخدام النووي في غزة.. نتنياهو يوقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة

11/5/2023 5:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد تصريحاته الأخيرة التي اكد خلالها أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".

وعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو، عن استخدام النووي في غزة، "تصريحات منفصلة عن الواقع

من جهته رأى زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد، أن تصريح إلياهو عن استخدام النووي بغزة هو تصريح صادم ومجنون، ويسيئ لعائلات "المختطفين".
كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تصريحات الوزير إلياهو ووصفها بـ"عديمة المسؤولية "واعتبر أنه "من الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل".
من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي الأسرى المحتجزين في غزة تأكيداتهم بأن تصريح وزير التراث "صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير".

وقال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بتصريحات صحفية في وقت مسبق من صباح اليوم الاحد إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، واعتبر أن للحرب أثمان بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".
وقال الوزير ذاته إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه . انقر هنا

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