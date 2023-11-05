أوباما: الجميع متواطئ في حرب غزة والاحتلال لا يطاق

MENAFN - Al Wakeel News)تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عن الحرب في غزة، قائلاً إن الجميع متواطئ بها و((لا يوجد أحد يداه نظيفتان مما يحدث)).



وقال أوباما في مقابلة مع برنامج ((Pod Save America))، أمس (السبت): ((إذا كنت تريد حل المشكلة، عليك أن تتقبل الحقيقة كاملة. علينا أن نعترف بأن لا أحد يداه نظيفتان مما يحدث، وأننا جميعاً متواطئون إلى حد ما)).



وأضاف الرئيس السابق: ((من المهم الاعتراف بحقائق متعددة متناقضة ظاهرياً، وهي أن تصرفات (حماس) كانت مروعة، لكن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين أيضاً لا يطاقان)).



يأتي ذلك بعد يوم من إلقاء أوباما خطاباً أمام منتدى الديمقراطية في شيكاغو، قال فيه إنه ((من المستحيل أن تكون محايداً في مواجهة هذه المذبحة. من الصعب أن تشعر بالأمل. إن صور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض تفرض علينا جميعاً حساباً أخلاقياً))، حسب ما نقلته صحيفة ((بوليتيكو)) الأميركية.



الشرق الاوسط