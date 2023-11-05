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مستعمرون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون شرق نابلس

11/5/2023 5:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين في قريتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، دون أن يتمكنوا من قطف ثمار الزيتون.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "ألون موريه" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في المناطق المحاذية للشارع الالتفافي المؤدي للمستعمرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم، رغم حصولهم على تنسيق مسبق لمدة يومين، لقطف ثمار الزيتون.

وفا

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