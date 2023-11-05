مستعمرون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون شرق نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين في قريتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، دون أن يتمكنوا من قطف ثمار الزيتون.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "ألون موريه" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في المناطق المحاذية للشارع الالتفافي المؤدي للمستعمرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم، رغم حصولهم على تنسيق مسبق لمدة يومين، لقطف ثمار الزيتون.
وفا
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