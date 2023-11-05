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نشرت صورة من مخيم جباليا.. أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية

11/5/2023 5:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد انتقادها منذ أيام للأحداث المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، أعادت النجمة العالمية أنجلينا جولي استنكارها لما يعيشه سكان قطاع غزة، وشاركت عبر حسابها في "انستغرام" صورة لمجزرة مخيم جباليا نتيجة الهجوم الإسرائيلي التي خلّفت مئات الشهداء من المدنيين بالإضافة إلى دمار هائل.


وكتبت :"هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية".

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