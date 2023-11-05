نشرت صورة من مخيم جباليا.. أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد انتقادها منذ أيام للأحداث المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، أعادت النجمة العالمية أنجلينا جولي استنكارها لما يعيشه سكان قطاع غزة، وشاركت عبر حسابها في "انستغرام" صورة لمجزرة مخيم جباليا نتيجة الهجوم الإسرائيلي التي خلّفت مئات الشهداء من المدنيين بالإضافة إلى دمار هائل.
وكتبت :"هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية".
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