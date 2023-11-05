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بأقل من ساعة .. القسام تدمر 3 دبابات اسرائيلية في غزة

11/5/2023 5:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها تمكنت الآن من تدمير دبابتين صهيونيتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا بقذيفتي "الياسين105" .

وكانت قد اعلنت كتائب القسام ايضا قبل نحو ساعة من صباح اليوم الاحد انها تمكنت من تدمير دبابةً صهيونية متوغلة شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"

MENAFN05112023000208011052ID1107374226

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