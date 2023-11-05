إصابة 4 مسعفين في قصف للاحتلال استهدف مركبة اسعاف جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مركبة اسعاف تابعة لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي بين بلدتي طيرحرفا ووادي الضبعة في جنوب لبنان.
وقال مصدر إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة أربعة مسعفين، بجروح بين طفيفة ومتوسطة.
وكانت تعرضت صباح اليوم بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب لقصف مدفعي من جيش الاحتلال.
وفا
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