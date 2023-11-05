يوتيوب تعلن إجراءات جديدة لحماية المراهقين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منصة يوتيوب ضمانات إضافية للمنتج حول توصيات المحتوى التي تستهدف المراهقين، وذلك بعد عامين من الإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي بشأن مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال، ومنها تعرض المراهقين لمحتوى اضطرابات الأكل.



وأوضحت يوتيوب أنها تحد من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو حول الموضوعات التي قد تؤدي إلى مشكلات في صورة الجسم، مثل تلك التي تقارن السمات الجسدية أو التي تجعل أنواع الجسم مثالية، أو أوزان معينة أو مستويات اللياقة البدنية.

كما تحد أيضًا من تكرار مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعرض العدوان الاجتماعي في شكل قتال أو ترهيب وتخويف دون اتصال جسدي.



وقالت يوتيوب: "قد تكون بعض مقاطع الفيديو هذه غير ضارة عند مشاهدتها بمفردها، مع أنها قد تصبح مشكلة عندما يشاهد المراهقون النوع نفسه من المحتوى بشكل متكرر".



وتعتمد توصيات يوتيوب على المحتوى الذي يتفاعل معه المستخدمون، ولهذا السبب هناك حاجة إلى مثل هذه الضوابط.



وتصبح الآن هذه المزايا واضحة بصريًا وتظهر في كثير من الأحيان للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وتشغل المزايا افتراضيًا في إعدادات الحساب وملاحظات يوتيوب، وتظهر الآن في شكل ملء الشاشة عبر YouTube Shorts ومقاطع الفيديو الطويلة، مع عرض التذكير الافتراضي "أخذ استراحة" كل 60 دقيقة.

ودخلت يوتيوب في شراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة Common Sense Networks لتطوير معاييرها الجديدة وإنتاج موارد تعليمية جديدة للآباء والمراهقين.



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