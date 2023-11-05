صحة غزة: ارتقاء 21 شهيداً من عائلة واحدة فجر اليوم جراء قصف الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 21 شهيداً ارتقوا فجر اليوم من عائلة أبو حصيرة .
وأضافت الوزارة في بيان لها، ان الاحتلال تعمد في استهداف غاشم منزلهم المأهول بالاطفال والنساء.
وبينت في وقت سابق ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 1006 مجزرة.
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