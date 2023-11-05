صحة غزة: ارتقاء 21 شهيداً من عائلة واحدة فجر اليوم جراء قصف الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 21 شهيداً ارتقوا فجر اليوم من عائلة أبو حصيرة .



وأضافت الوزارة في بيان لها، ان الاحتلال تعمد في استهداف غاشم منزلهم المأهول بالاطفال والنساء.



وبينت في وقت سابق ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 1006 مجزرة.

