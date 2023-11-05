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مديرة برنامج الأغذية العالمي توجه نداءً عاجلاً بشأن أهالي غزة

11/5/2023 5:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم أو البقاء أحياء للغد.


ووجهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان معبر رفح قد شهد السبت عبور قوافل جديدة من شاحنات المساعدات إلى القطاع بلغت نحو 50 قافلة.
وقالت روسيا انها أرسل إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة اليوم الأحد .

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