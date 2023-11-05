مديرة برنامج الأغذية العالمي توجه نداءً عاجلاً بشأن أهالي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم أو البقاء أحياء للغد.
ووجهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان معبر رفح قد شهد السبت عبور قوافل جديدة من شاحنات المساعدات إلى القطاع بلغت نحو 50 قافلة.
وقالت روسيا انها أرسل إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة اليوم الأحد .
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