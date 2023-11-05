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وزير الخارجية القطري: من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور

11/5/2023 5:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنه من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.
واعتبر أن ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب.
وبيّن أنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي وقت سابق اليوم قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.




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