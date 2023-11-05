وزير الخارجية القطري: من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنه من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.
واعتبر أن ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب.
وبيّن أنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي وقت سابق اليوم قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
MENAFN05112023000208011052ID1107374220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.