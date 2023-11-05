وزيرة الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام، وفرنسا وتدعم حقهم في دولة مستقلة.



وأضافت كولونا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.



وأكدت أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار، منوهة إلى أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة.



وقالت كولونا إن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم.



وشددت على أن فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي، موضحة أنه من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب.



وأشارت إلى أن فرنسا ستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين.