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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة في اليوم الـ30 للعدوان

11/5/2023 5:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين ، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ30 على التوالي.


وأفاد مراسل "وفا " نقلا عن مدير مستشفى القدس بشار مراد، بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى بمدينة غزة بصاروخ دون سابق انذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين ، وإصابة آخرين بجروح، بينهم نازحون.


وأضاف، أن أحد المرضى داخل غرفة العناية المركزة أصيب بشظايا انفجار الصاروخ، ما ادى إلى اصابته بجروح خطيرة.


كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 21 مواطنا من عائلة أبو حصيرة، بعد استهداف منزلهم الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.


واستشهد طفلان وأحد الفلسطينيين على الأقل، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف منازلهم بالقذائف المدفعية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشيخ زايد آل نهيان في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة.


يذكر أن منطقة تل الهوى تعرضت منذ ليلة أمس إلى سلسلة غارات جوية إسرائيلية، إضافة إلى مئات القذائف المدفعية، التي استهدفت البنايات والأبراج السكنية.


وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.


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