صحيفة عبرية: عشرات مليارات الدولارات سيتكبدها الاحتلال بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة كالكاليست العبرية، اليوم الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة مالية الاحتلال، أن تكلفة الحرب التي يخوضها الاحتلال أمام المقاومة في قطاع غزة، ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).



قالت الصحيفة، إن تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.



وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.



وتتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب مابين 17 و20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال على شكل تعويضات للشركات و 10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.