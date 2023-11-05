Sunday, 05 November 2023 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لواء إسرائيلي: هذا ما سيحدث اذا دخلنا عمق غزة

11/5/2023 5:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض شكاوى الجنود السابق في الجيش "الإسرائيلي" اللواء "إسحاق بريك"، اليوم الأحد، إنه على الجيش "الإسرائيلي" عدم الدخول الى عمق مدينة غزة، "حيث سيكلفنا ذلك ثمناً كبيراً بأرواح جنود الجيش".
وتابع: وسيفجّر الضفة الغربية أكثر فأكثر و ستشتد العمليات من لبنان و اليمن و العراق و سوريا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05112023000208011052ID1107374216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث