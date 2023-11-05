لواء إسرائيلي: هذا ما سيحدث اذا دخلنا عمق غزة

لواء إسرائيلي: هذا ما سيحدث اذا دخلنا عمق غزة
التاريخ
11/5/2023 5:13:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مفوض شكاوى الجنود السابق في الجيش "الإسرائيلي" اللواء "إسحاق بريك"، اليوم الأحد، إنه على الجيش "الإسرائيلي" عدم الدخول الى عمق مدينة غزة، "حيث سيكلفنا ذلك ثمناً كبيراً بأرواح جنود الجيش".
وتابع: وسيفجّر الضفة الغربية أكثر فأكثر و ستشتد العمليات من لبنان و اليمن و العراق و سوريا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05112023000208011052ID1107374216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.