بلدية دبي تنفذ حملة رقابية مكثفة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية في الصالونات الرجالية

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2023،
أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ حملةٍ رقابية مكثّفة شملت صالونات ومراكز التجميل الرجالية في الإمارة. وتهدف هذه الحملة، التي انطلقت منذ شهر سبتمر الماضي إلى تقييم التزام الصالونات بمتطلبات واشتراطات الصحة والسلامة والتأكيد على أهمية الالتزام بمعايير تنظيف وتعقيم المعدات واستخدام المنتجات الآمنة. وتتماشى هذه الحملة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي التي تُركز على الوقــايـــة الاستباقية للصحة العامة وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية.
وحققت الحملة نتائج استثنائية، حيث بلغ معدل الالتزام الإجمالي للصالونات الرجالية نحو 90 في المائة، ما يُعدّ نتيجةً مباشرة لتنفيذ برامج الرقابة على الصحة والسلامة لمختلف المؤسسات والأنشطة بما فيها الصالونات الرجالية. وأدّت زيارات المتابعة الدورية، وورش العمل التوعوية للعاملين في الصالونات أثناء الزيارات التفتيشية إلى تعزيز هذا الالتزام من خلال شرح معايير الصحة والسلامة التي تتضمن طريقة تعقيم وتطهير الأدوات وخطورة انتقال الأمراض.
وغطّت الحملة حتّى الآن 566 مؤسسة في 47 منطقة. وتحرص بلدية دبي في إطار هذه الحملة على ضمان الالتزام الصارم بجميع الضوابط المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، إضافةً إلى تسليط الضوء بشكل خاص على نظافة الأدوات، وإجراءات التعقيم والتطهير الصحيحة، وتوفير إمدادات كافية من الأدوات ذات الاستخدام الواحد".
وأكدت بلدية دبي على أن الحملة ما تزال مستمرة، لتغطية جميع مناطق إمارة دبي التي تضمّ 2,965 صالون حلاقة رجالية. ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والمساهمة بدورٍ فعّال في تحقيق رؤية البلديةالمتمثّلة في جعل دبي مدينة عالمية رائدة في مجال السلامة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية عبر قنوات التواصل الرسمية للدائرة ومنها مركز اتصال بلدية دبي (800900) المتوفر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للرد على جميع استفسارات وملاحظات المتعاملين وكافة فئات المجتمع، إضافةً إلى استخدام التطبيقات الذكية لبلدية دبي لتقديم البلاغات ذات الصلة.
تعتبر هذه الحملة خير دليل على التزام بلدية دبي بأعلى معايير الصحة والسلامة، تجسيداً للجهود الحثيثة التي تبذلها لضمان تنفيذ الضوابط وتعزيز أفضل الممارسات. وتُسهم هذه الجهود في الارتقاء بمكانة إمارة دبي بصفتها مدينة عالمية رائدة في مجال الصحة والسلامة.
MENAFN05112023003685011158ID1107374171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.