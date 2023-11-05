خارجية فلسطين: ندين تصريحات وزير التراث الإسرائيلى حول ضرب غزة بقنبلة نووية

MENAFN - Youm7) أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي الهمجية والعنصرية بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادته، مؤكدة أن تصريحات إلياهو إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصريحات

وزير التراث عميحاي إلياهو

بشأن قصف غزة نوويا منفصلة عن الواقع، مشددا على ضرورة وقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال عميحاي إلياهو وزير من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال وزير التراث عميحاي إلياهو "هذا أحد الاحتمالات".

وقالت الصحيفة إن

إلياهو، من حزب إيتامار بن غفير اليميني المتطرف.

وأعرب إلياهو أيضًا عن اعتراضه خلال المقابلة على السماح بأي مساعدات إنسانية بدخول غزة، قائلاً: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهمًا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

وهو يؤيد سرقة أراضي القطاع وبناء المستوطنات هناك. وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".

ويقول إن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم الفصائل "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض."