نائبة إسبانية تصف إسرائيل بالإرهابية: تقتل الأطفال والفلسطنيون يشعرون بالجوع

MENAFN - Youm7) نددت نائبة بمجلس مدينة فالنسيا بثينة الحضرى، بالوضع فى قطاع غزة، وقالت أن الوضع فى القطاع "مهين ومخزي"، ووصفت إسرائيل بدولة إرهابية قائلة " نطالب القادة ورؤساء الدول بالتوقف عن قبول كل شيء من دولة إسرائيل الإرهابية، فإنهم يقتلون الأطفال، ويهاجمون المستشفيات، والناس يشعرون بالعطش والجوع".

وقالت صحيفة الدياريو الإسبانية أن يثينة الحضرى كانت من المشاركين فى المظاهرات التى خرجت فى مدينة فالنسيا الإسبانية لدعم الشعب الفلسطينى، والمطالبة بوقف اطلاق النار فى قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 10 آلاف شخص نصفهم من الأطفال، فى حين نددت بأن الحكومات والمؤسسات تنظر إلى الاتجاه الآخر، فى مواجهة وضع "مهين ومخزى وبعيدا عن الإنسانية".

وبدأت المظاهرات، التى دعت إليها جمعية المقاطعة والإلغاء والعقوبات (BDS) بدعم من ما يقرب من عشرين مجموعة، فى ساحة ألفونس الماجنيم ومرت عبر شارع كالى دى لاباز بأكمله حتى وصلت إلى ساحة بلازا دى لا باز، وتجمع المتظاهرون فى النهاية فى بلازا دى لا فيرجن.

وحمل الحاضرون العديد من الأعلام الفلسطينية وأظهروا ملصقات ولافتات تحمل شعارات "فالنسيا مع فلسطين"، و"عندما يكون الاستبداد قانونًا، فالثورة نظام"، و"وقف إطلاق النار"، من بين أمور أخرى. وكلها لتظهر أن مدينة فالنسيا "مع غزة".

وأضافت النائبة الاسبانية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يجب محاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب.

واستنكر رئيس الجالية الفلسطينية فى فالنسيا، عادل يوسف، أن إسرائيل "تقتل شعبنا مثل الطيور": "إنهم يسقطون، إنهم يهاجمون المستشفيات، لقد سقط أكثر من 170 ألف منزل فى هذه الأيام الخمسة والعشرين، "من بين 3500 طفل، وأكثر من 4000 امرأة، لا نعرف عدد الأشخاص تحت الأنقاض".

وطالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، ايونى بيلارا، من القائم بأعمال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بالتوقف عن شراء الأسلحة من إسرائيل كجزء من الرد على أفعالها العنيفة فى الإبادة الجماعية التى تمارسها ضد الفلسطنيين فى غزة.

وقالت بيلارا أن "هذه الأشياء الاقتصادية ملطخة بالدماء"، مشيرة إلى أنه فى عام 2023 الجارى وحده اشترت اسبانيا مواد عسكرية من إسرائيل مقابل 300 مليون يورو، إلى جانب 700 مليون آخرى، تعهدت بالحصول على أسلحة للسنوات المقبلة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأكدت بيلارا خلال خطابها فى المؤتمر السياسى للحزب، الذى ركز على استكمال استيراتيجيتها السياسية الجديدة، حيث طالب سانشيز بأن يحذو حذو بوليفيا وتشيلى وكولومبيا، مضيفة "دعونا نتوقف عن شراء الأسلحة من إسرائيل مرة آخرى.

وأكدت أنه من الضرورى إخبار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه "قاتل ومجرم حرب"، وقال أمام إخوانه المجتمعين فى سيركولو دى بيلاس: "إنها ليست حربًا، ولا هى دفاع مشروع، إنها إبادة جماعية، أيها الرفاق، إنها تطهير عرقى وما تفعله دولة إسرائيل هو إبادة شعب فلسطين".