وزارة التعليم تبدأ مراجعة بيانات المعلمين المرشحين للترقى 2024

بدأت

وزارة التربية والتعليم

والتعليم الفنى، اليوم وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعدادًا لصدور قرار الترقية للعام الدراسى الحالى، 2024,2023.





وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسى الحالى، قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك فى إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.





وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين شروط التقدم للحصول على شهادة الصلاحية للترقى، حيث يتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط أن يتم المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين فى 2023/12/31 اعتبارا من التاريخ الاعتبارى الوارد فى القرار الوزارى بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين وأن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.





وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، يجب أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك، كما يتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، كما يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر فى الترشح للترقى للمعلمين المرشحين من المدرسة.





وشددت على ضرورة استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلى 5 سنوات على الأقل فى الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة احتساب حالات معينة ضمن مدة الخمس سنوات وهى الأجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، وأن يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات وأجازة مرضى بأجر كامل واجازة مرضى بنصف الأجر عن طريق مسؤلى الاحصاء بالإدارات.



