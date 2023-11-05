استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

(MENAFN
- Youm7) استشهد، صباح اليوم الأحد، شابان فلسطينيان وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "أبو ديس"، شرق القدس المُحتلة.
وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلًا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.
وأضافوا أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المُحاصر داخل المنزل. وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بحمل جثمان الشهيد الذي ارتقى داخل المنزل المُحاصر، بواسطة الجرافة، التي هدمت أجزاء من المنزل.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عامًا)، مُتأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.
MENAFN05112023000132011024ID1107374167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.