استشهاد شاب فلسطينى وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) استشهد شاب فلسطيني ، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، خلال اقتحامها بلدة "نوبا"، الواقعة شمال غرب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المُحتلة.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة المذكورة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب سكان البلدة، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عامًا) برصاصة في البطن، وشاب آخر، وجرى نقلهما إلى المُستشفى، قبل أن يعلن الأطباء استشهاد الشاب دبابسة.
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