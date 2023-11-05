استشهاد شاب فلسطينى وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) استشهد شاب فلسطيني ، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، خلال اقتحامها بلدة "نوبا"، الواقعة شمال غرب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة المذكورة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب سكان البلدة، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عامًا) برصاصة في البطن، وشاب آخر، وجرى نقلهما إلى المُستشفى، قبل أن يعلن الأطباء استشهاد الشاب دبابسة.





