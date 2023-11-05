الأونروا: المدرسة المستهدفة فى جباليا شمال غزة تضم أكثر من 16 ألف نازح

(MENAFN
- Youm7) أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا ) أن إحدى مدارسها فى مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، والتى تضررت بالقصف أكثر من مرة تأوى أكثر 16 ألف نازح.
ووفق الوكالة الأممية، أنه لا يوجد إحصائية واضحه للمتضررين من قصف المدرسة الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى ولكن التقارير أفادت أن معظم الضحايا أطفال بالإضافة إلى عشرات الإصابات.
وقال تقرير الوكالة لا تستطيع الأونروا التحقق من الأرقام الدقيقة للضحايا، حيث شهدت المدرسة هجوم مرتين احدهما لساحة المدرسة حيث وجدت خيام الأسر النازحة، كما ضرب قصف آخر داخل المدرسة حيث كانت نساء يطعمن أطفالهن.
وكانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بلاجئى فلسطين أفادت أن حصيلة الزملاء العاملين فى الأونروا الذين قُتلوا فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر أكثر من 72 شخصا ولفتت الوكالة أنه تعد هذه أكبر خسارة يتكبدها عاملو الإغاثة الأمميون فى مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت.
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