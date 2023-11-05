الأونروا: المدرسة المستهدفة فى جباليا شمال غزة تضم أكثر من 16 ألف نازح

MENAFN - Youm7) أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا ) أن إحدى مدارسها فى مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، والتى تضررت بالقصف أكثر من مرة تأوى أكثر 16 ألف نازح.

ووفق الوكالة الأممية، أنه لا يوجد إحصائية واضحه للمتضررين من قصف المدرسة الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى ولكن التقارير أفادت أن معظم الضحايا أطفال بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وقال تقرير الوكالة لا تستطيع الأونروا التحقق من الأرقام الدقيقة للضحايا، حيث شهدت المدرسة هجوم مرتين احدهما لساحة المدرسة حيث وجدت خيام الأسر النازحة، كما ضرب قصف آخر داخل المدرسة حيث كانت نساء يطعمن أطفالهن.

وكانت وكالة الأمم المتحدة المعنية بلاجئى فلسطين أفادت أن حصيلة الزملاء العاملين فى الأونروا الذين قُتلوا فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر أكثر من 72 شخصا ولفتت الوكالة أنه تعد هذه أكبر خسارة يتكبدها عاملو الإغاثة الأمميون فى مثل هذه الفترة القصيرة من الوقت.