إسرائيل تستهدف سيارتى إسعاف فى جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين

(MENAFN
- Youm7) استهدفت مسيّرة إسرائيلية، الأحد، سيارتى إسعاف، بأطراف بلدة "طير حرفا" فى جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 مسعفين بجروح.
ودوت صافرات الإنذار، الأحد، فى شمال إسرائيل،
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلى قصف مجددًا بلدات حدودية بجنوب البلاد.
وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن من بين البلدات "علما الشعب" والناقورة واللبونة، مشيرة إلى أن أجواء مدينة صور شهدت تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.
كما طال القصف الإسرائيلى، بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين.
MENAFN05112023000132011024ID1107374164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.