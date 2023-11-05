إسرائيل تستهدف سيارتى إسعاف فى جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين

MENAFN - Youm7) استهدفت مسيّرة إسرائيلية، الأحد، سيارتى إسعاف، بأطراف بلدة "طير حرفا" فى جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 مسعفين بجروح.

ودوت صافرات الإنذار، الأحد، فى شمال إسرائيل،

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلى قصف مجددًا بلدات حدودية بجنوب البلاد.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن من بين البلدات "علما الشعب" والناقورة واللبونة، مشيرة إلى أن أجواء مدينة صور شهدت تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

كما طال القصف الإسرائيلى، بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين.