كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير محيط المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالجيزة

MENAFN - Youm7) تتواصل المجهودات التى تبذلها الدولة للانتهاء من تطوير وتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة والمحاور والطرق المؤدية لها، خاصة مشروعات محطة قطارات الصعيد فى بشتيل، ومحطات الخط الثالث للمترو، والمتحف المصرى الكبير، لتحسين الصورة البصرية بما يتناسب مع الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية للمشروعات التنموية الجديدة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الحضارى لمدن وأحياء المحافظة.





ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية خطة تطوير محيط المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة وأبرز توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى هذا الشأن.





محطة قطارات الصعيد

فى بشتيل

-رفع كفاءة العقارات القائمة بمحيط المحطة وطلاء واجهاتها وزيادة المسطحات الخضراء للارتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة.





-رصف ورفع كفاءة عدد من المتفرعات المؤدية لمشروعات المحاور المرورية الجديدة، وذلك بمناطق أرض اللواء وأحمد عرابى والصفطاوي.





-استغلال المساحات الفارغة أسفل محور الفريق كمال عامر فى إقامة عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس، لخدمة الأهالى ومواجهة التكدسات المرورية وكافة صور العشوائية.





-وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها لتتماشى مع النقلة الحضارية، التى تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكدًا على الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضارى.





-وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعى بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية خاصة مع توفير عددًا من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلًا للمواطنين.





المتحف المصرى الكبير

-مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، تتواصل الجهود لتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بالمتحف وتطوير ورفع كفاءة المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وحتى مطار سفنكس، وكذا طريق الفيوم، وذلك على نحو يليق بمكانته السياحية.





-تشهد خطة التطوير تنفيذ أعمال تشجير ورصف بالإنترلوك وإنارة وتطوير وتجميل للأسوار الخاصة بالمنشآت والمجمعات السكنية بشكل ذات طابع متناسق.





-معالجة واجهات المبانى السكنية المطلة على الطريق الدائرى، وتنفيذ مخطط مرورى يسمح بتحقيق انسيابية للحركة المرورية المارة بين الطريق الدائرى وميدان الرماية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفير ساحات انتظار لمنع الانتظار الخاطئ بالطرق المحيطة.







-وجه المحافظ باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على محيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التى تشهدها المنطقة، كما وجه الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى المحدد.





محطات مترو الأنفاق الخط الثالث بإمبابة والبوهى والسودان والقومية

-كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بضرورة الاستعانة باستشارى متخصص لوضع التصور اللازم لإنشاء موقف سيارات حضارى بشارع البوهى، بدلًا من الموقف الموجود حاليًا بالشارع وذلك لتعديه على نهر الطريق ويسبب إعاقة للحركة المرورية.





-شدد المحافظ على رئيس حى إمبابة بالتنبيه على المحلات والمنشآت بالحفاظ على طبقة الرصف وعدم وضع الأوتاد الحديدية وغيرها من السلوكيات التى تضر بطبقة الاسفلت وفى حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





-وجه محافظ الجيزة بضرورة استثمار كافة المساحات الموجودة بمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات انتظار ومراكز خدمية حضارية وتطوير الجزر الوسطى، وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة والممارسات العشوائية بها.