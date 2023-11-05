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الليلة.. شاهد نجم دلتا الملتهب يسطع بسماء مصر والوطن العربى

11/5/2023 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) يسطع مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، النجم " دلتا الملتهب - Delta Cephei " أحد اشهر النجوم المتغيرة القيفاوية ضمن نجوم الملتهب فهذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسه أيام ونصف ويمكن ملاحظة هذا التغير في اللمعان بواسطة العين المجردة أو المنظار ويمكن مقارنه ذلك التغير في اللمعان مع النجوم القريبة منه بسماء مصر و الوطن العربي.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه لرؤية كوكبة الملتهب يتم النظر إلى الأفق الشمالي بداية الليل إلى أعلى يسار نجوم ذات الكرسي في ليالي نوفمبر وديسمبر ويجب أن يكون الرصد من موقع مظلم وليس من داخل المدن فليس من السهل التعرف على هذه المجموعة النجمية ولكن يمكن تصورها على شكل منزل صغير ذي سقف هرمي والنجم القيفاوي يقع قرب اسفل الركن الايسر لـ " المنزل ".
والمتغيرات القيفاوية نوع من النجوم معروف بأنها متغيرة نابضه ويرجع السبب في السطوع المتغير للنجم القيفاوي الى ان النجم في حقيقته يتمدد حجمه وينكمش فنصف قطر النجم المتغير القيقاوي يتغير بحوالي عدة ملايين الكيلومترات (30%) مع تمدده وانكماشه .
واختتم التقرير: تاريخيًا مكنت النجوم المتغيرة القيفاوية العالم ادوين هابل من معرفة أن مجرة اندروميدا توجد خارج حدود مجرتنا درب التبانة.









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