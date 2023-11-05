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إقلاع الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

11/5/2023 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة، صباح اليوم الأحد متجهة إلى مطار مدينة العريش الدولي، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.


وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي ـ في تصريح له عقب إقلاع الطائرة ـ تضامن الكويت مع الأشقاء في قطاع غزة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة لإنقاذ ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، وتلبية متطلبات الحياة الضرورية.


وقال إن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني لهم لتخفيف معاناتهم من اعتداءات قوات الاحتلال السافرة التي عمدت على تدمير كل مناحي الحياة وخلفت آلاف القتلى والجرحى، مشددا على أن الهلال الأحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.


من جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد" إن الجمعية حريصة على صلاحية المواد الطبية والغذائية المرسلة، مؤكدا أن صلاحيتها تتراوح ما بين طويلة الأمد وأقلها يمتد لستة أشهر مقبلة".


وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عبر اطلاع يومي على كافة الاحتياجات الطبية والغذائية المطلوبة لتوفيرها على طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى جانب التنسيق مع سفارة دولة الكويت في مصر لإدخال المساعدات بشكل عاجل.







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