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وزارة الأوقاف تنشر تفاصيل برنامج المنبر الثابت المشترك مع الأزهر بـ1012 مسجدا

11/5/2023 4:27:34 AM
(MENAFN- Youm7)


فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين
الأزهر الشريف
ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ينطلق برنامج "المنبر الثابت " الدعوى المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر 2023م فى جميع المحافظات، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء بــ(1012) مسجدًا، وأعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج فى هذه المساجد، وذلك على النحو التالي:


1- الثلاثاء :7 /11/ 2023م، عن موضوع: (نعمة الأمن ).

2- الثلاثاء : 14 /11/ 2023م، عن موضوع: (الإتقان سبيل الأمم المتحضرة).

3- الثلاثاء : 21 /11/ 2023م، عن موضوع: (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره فى ضبط السلوك الإنساني).

4- الثلاثاء :28 /11/ 2023م، عن موضوع: (أهمية التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع.








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