وزارة الأوقاف تنشر تفاصيل برنامج المنبر الثابت المشترك مع الأزهر بـ1012 مسجدا

(MENAFN
- Youm7)
فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين
الأزهر الشريف
ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ينطلق برنامج "المنبر الثابت " الدعوى المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر 2023م فى جميع المحافظات، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء بــ(1012) مسجدًا، وأعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج فى هذه المساجد، وذلك على النحو التالي:
1- الثلاثاء :7 /11/ 2023م، عن موضوع: (نعمة الأمن ).
2- الثلاثاء : 14 /11/ 2023م، عن موضوع: (الإتقان سبيل الأمم المتحضرة).
3- الثلاثاء : 21 /11/ 2023م، عن موضوع: (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره فى ضبط السلوك الإنساني).
4- الثلاثاء :28 /11/ 2023م، عن موضوع: (أهمية التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع.
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