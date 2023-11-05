علشان الناس تخس.. كولومبيا تفرض الضريبة الصحية على بعض المنتجات

MENAFN - Youm7) أطلقت كولومبيا إجراءً للصحة العامة هذا الأسبوع، حيث فرضت ضريبة أولية بنسبة 10% على الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات السكرية، وهو ما يصفه الخبراء بأنه الإجراء الأكثر شمولاً فى أمريكا اللاتينية لمكافحة السمنة، حيث تهدف الضريبة الصحية، التى تروج لها جماعات المجتمع المدنى وتندرج ضمن خطة الحكومة لاستهداف السمنة، إلى الحد من استهلاك الأطعمة غير الصحية من خلال جعلها أكثر تكلفة.

وستبدأ الضريبة المتداخلة بنسبة 10% وترتفع إلى 15% فى عام 2024، وتصل فى النهاية إلى 20% بحلول عام 2025، مع مواجهة المشروبات لضريبة متغيرة تعتمد على محتوى السكر، بحسب ما ذكر موقع

foodingredientsfirst.

وتؤثر الضريبة الجديدة أيضا على المنتجات الغنية بالملح والدهون المتحولة، بما فى ذلك اللحوم الباردة، والشوكولاتة، والحبوب المنتفخة، والتى ارتبطت جميعها بتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الرئيس جوستافو بيترو على حسابه على

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بعد أنباء فرض هذه الضريبة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، "هذا ليس لأخذ المال منك.. هذا حتى تتمكن من اختيار الأطعمة الصحية وتحسين صحة الشعب الكولومبى".

وتوصى منظمة الصحة العالمية جميع الدول بتطبيق ضريبة صحية لمكافحة السمنة المتزايدة، وخاصة بين الأطفال، والهدف الأساسى هو الحد من استهلاك المنتجات التى تم تحديدها كعوامل خطر للإصابة بالأمراض غير المعدية عن طريق جعلها أقل تكلفة من خلال زيادة الأسعار.

السمنة

لسنوات عديدة، واجهت كولومبيا معدلات متزايدة من السمنة، وفى عام 2021، قدرت وزارة الصحة أن 56.4% من الكولومبيين يعانون من زيادة الوزن، كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة جافيريانا فى كولومبيا عن مستويات ارتفاع ضغط الدم وما قبل ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر على أكثر من 40٪ من سكان البلاد، مما يزيد من خطر الوفاة.

وتواجه كولومبيا تحولاً تغذويا مع ارتفاع متوسط مؤشر كتلة الجسم بين سكانها، ويكشف هذا التحول عن مفارقة حيث يتعايش نقص التغذية وفرط التغذية، خاصة بين الأطفال، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية غير الصحية.

وتأمل هذه السياسة فى تشجيع اتباع نظام غذائى صحى فى كولومبيا، حيث تمكنت صناعة المشروبات من طلب إيقاف الإعلانات التجارية للمنتجات المحلاة عن البث التلفزيونى الوطنى.

ومع ذلك، يرى منتقدو هذا الإجراء، بما فى ذلك كبار رجال الأعمال، أن الضريبة تعاقب الفقراء بشكل غير عادل وقد تضر أصحاب الأعمال الصغيرة ومنتجى الأغذية الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية، وشهدت البرتغال أيضا فوائد مالية من ضريبة السكر التى فرضتها اعتبارا من عام 2017، والتى من المتوقع أن تعزز تمويل الصحة العامة فى البلاد.